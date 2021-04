Scuola: Piccoli Nardelli (Pd), 'bene mozione unitaria, su riaperture massimo impegno' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr (Adnkronos) - "L'accordo per una mozione unitaria sulla riapertura delle scuole in presenza è un segnale importante che accogliamo con soddisfazione. Per noi la Scuola è una priorità assoluta, il futuro delle ragazze e dei ragazzi è il futuro del nostro Paese. Consideriamo, dunque, la mozione che impegna il governo ad agire secondo questa priorità un passo importante nella giusta direzione”. Lo dichiara Flavia Piccoli Nardelli, capogruppo Pd in commissione Cultura della Camera. “Il testo - prosegue l'esponente dem - tiene nel giusto equilibrio il diritto all'istruzione e il diritto alla salute e impegna il governo ad ogni possibile iniziativa finalizzata alla riapertura in sicurezza degli istituti scolastici; a curare gli ambienti scolastici e l'impianto organizzativo a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr (Adnkronos) - "L'accordo per unasulla riapertura delle scuole in presenza è un segnale importante che accogliamo con soddisfazione. Per noi laè una priorità assoluta, il futuro delle ragazze e dei ragazzi è il futuro del nostro Paese. Consideriamo, dunque, lache impegna il governo ad agire secondo questa priorità un passo importante nella giusta direzione”. Lo dichiara Flavia, capogruppo Pd in commissione Cultura della Camera. “Il testo - prosegue l'esponente dem - tiene nel giusto equilibrio il diritto all'istruzione e il diritto alla salute e impegna il governo ad ogni possibile iniziativa finalizzata alla riapertura in sicurezza degli istituti scolastici; a curare gli ambienti scolastici e l'impianto organizzativo a ...

