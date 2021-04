Rientro a scuola con imprevisto: attacco hacker ai registri elettronici d’Italia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo lo stop alle lezioni dovuto alla crescita del numero di contagi da Coronavirus, oggi – 7 aprile – la campanella è nuovamente suonata per la maggior parte delle scuole di Italia. Ma nel giorno del Rientro in classe, allievi e professori sono stati accolti da alcuni disagi informatici. Il registro elettronico è infatti andato fuori uso a causa di un attacco hacker. L’annuncio è arrivato direttamente dalla società appaltatrice che fornisce il servizio al 40% degli istituti scolastici italiani, la Axios. «A seguito dell’attacco subito dalla nostra piattaforma inviamo le istruzioni per gestire il registro di emergenza del protocollo», ha scritto l’azienda sul suo sito. La piattaforma ha comunque fatto sapere che ripristinerà il servizio a stretto giro e che tutto tornerà in funzione da domani, 8 aprile. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo lo stop alle lezioni dovuto alla crescita del numero di contagi da Coronavirus, oggi – 7 aprile – la campanella è nuovamente suonata per la maggior parte delle scuole di Italia. Ma nel giorno delin classe, allievi e professori sono stati accolti da alcuni disagi informatici. Il registro elettronico è infatti andato fuori uso a causa di un. L’annuncio è arrivato direttamente dalla società appaltatrice che fornisce il servizio al 40% degli istituti scolastici italiani, la Axios. «A seguito dell’subito dalla nostra piattaforma inviamo le istruzioni per gestire il registro di emergenza del protocollo», ha scritto l’azienda sul suo sito. La piattaforma ha comunque fatto sapere che ripristinerà il servizio a stretto giro e che tutto tornerà in funzione da domani, 8 aprile. ...

