Qualche ora a parlare di censura e la pagina Facebook del Primato Nazionale è già online (Di mercoledì 7 aprile 2021) Come volevasi dimostrare. Mentre si cercava di buttare la palla in curva, parlando già di censura mediatica e di pensiero unico, Facebook ripristinava la pagina Facebook del Primato Nazionale, una testata giornalistica vicina a Casapound, che nella giornata di ieri era stata irraggiungibile per Qualche ora. Ora, invece, il Primato Nazionale di nuovo online testimonia che non c’era alcuna delle motivazioni ipotizzate ieri dalla direzione del giornale che giustificassero il blocco temporaneo sul social network. LEGGI ANCHE > Il Primato Nazionale mette a confronto il suo blocco su Facebook con la legge Zan Primato Nazionale di nuovo ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Come volevasi dimostrare. Mentre si cercava di buttare la palla in curva, parlando già dimediatica e di pensiero unico,ripristinava ladel, una testata giornalistica vicina a Casapound, che nella giornata di ieri era stata irraggiungibile perora. Ora, invece, ildi nuovotestimonia che non c’era alcuna delle motivazioni ipotizzate ieri dalla direzione del giornale che giustificassero il blocco temporaneo sul social network. LEGGI ANCHE > Ilmette a confronto il suo blocco sucon la legge Zandi nuovo ...

