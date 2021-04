Mara Venier è un nonna super innamorate e presente per Giulio e Paolo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il lavoro in passato ha portato Mara Venier troppo spesso lontana dai suoi affetti ma da quando la sua vita è cambiata non ha perso tempo recuperando tutto ciò che aveva perso, soprattutto il desiderio di fare la nonna . Il suo primo nipote, Giulio, ha 15 anni, il più piccolo, Paolo, è nato due anni fa. Sono rispettivamente il figlio di Elisabetta e il figlio di Paolo; è la famiglia la vera gioia di Mara Venier, famiglia in cui è ovviamente incluso il marito Nicola Carraro. Oggi la Venier si rende conto che il lavoro pur dandole tanto le ha portato via molto altro e sta rimediando. Lei che la zia d’Italia solo in tv adora il suo ruolo di nonna, adora il fagottino piccolo che è arrivato nella sua vita facendole ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il lavoro in passato ha portatotroppo spesso lontana dai suoi affetti ma da quando la sua vita è cambiata non ha perso tempo recuperando tutto ciò che aveva perso, soprattutto il desiderio di fare la. Il suo primo nipote,, ha 15 anni, il più piccolo,, è nato due anni fa. Sono rispettivamente il figlio di Elisabetta e il figlio di; è la famiglia la vera gioia di, famiglia in cui è ovviamente incluso il marito Nicola Carraro. Oggi lasi rende conto che il lavoro pur dandole tanto le ha portato via molto altro e sta rimediando. Lei che la zia d’Italia solo in tv adora il suo ruolo di, adora il fagottino piccolo che è arrivato nella sua vita facendole ...

