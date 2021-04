Le proteste dei lavoratori in tutta Italia: un escalation di disperazione (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ristoratori, ambulanti, negozianti, baristi, titolari di centri sportivi, commerciati: è lungo l’elenco dei lavoratori che da mesi si sono visti costretti a chiudere le loro attività. Ristoratori in rivolta in tutta Italia Lo spiraglio di una riapertura prevista per il 20 aprile non è abbastanza, perché ancora più lunga è la lista di coloro che hanno dovuto accettare di chiudere per sempre. Niente c’è più spazio per la speranza nel cuore di queste persone, solo rabbia. La stessa scesa in piazza un po’ in tutta Italia, creando momenti di alta tensione soprattutto a Roma, davanti Montecitorio, dove si sono accesi gli scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine, schierate in assetto anti sommossa: “Buffoni” e “Libertà” urlavano dalla piazza i manifestanti in cerca di risposte da “una politica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ristoratori, ambulanti, negozianti, baristi, titolari di centri sportivi, commerciati: è lungo l’elenco deiche da mesi si sono visti costretti a chiudere le loro attività. Ristoratori in rivolta inLo spiraglio di una riapertura prevista per il 20 aprile non è abbastanza, perché ancora più lunga è la lista di coloro che hanno dovuto accettare di chiudere per sempre. Niente c’è più spazio per la speranza nel cuore di queste persone, solo rabbia. La stessa scesa in piazza un po’ in, creando momenti di alta tensione soprattutto a Roma, davanti Montecitorio, dove si sono accesi gli scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine, schierate in assetto anti sommossa: “Buffoni” e “Libertà” urlavano dalla piazza i manifestanti in cerca di risposte da “una politica ...

