Juventus, Pirlo: «Ho fatto tanti errori. Delusione Champions e Scudetto»

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la partita contro il Napoli. Le sue dichiarazioni Andrea Pirlo parla ai microfoni di Sky Sport dopo Juventus-Napoli.

DYBALA – «Quando hai un giocatore come lui cerchi di farlo giocare più spesso possibile. Non lo abbiamo mai avuto: lui è un valore aggiunto per qualsiasi squadra. Lui ha ancora un anno di contratto, è ancora lunga speriamo di potercelo tenere».

COSA NON RIFAREBBE – «Sono tante le cose che ho sbagliato, ma le rifarei perché al primo anno da allenatore ti butti a capofitto sulle tue idee. A volte fai bene, altre fai male, ma mi serviranno per il futuro. Sono successe tante cose, e' stato un campionato complicato non solo per me ma anche per tutti. Finire tra ...

