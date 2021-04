Juventus | Danilo |  «Soffriamo insieme Non siamo stati una grande squadra»

(Di mercoledì 7 aprile 2021)analizza la vittoria dellacontro il Napoli: ecco le dichiarazioni del difensore brasiliano a fine gara, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la vittoria dellacontro il Napoli. Ecco le dichiarazioni del difensore brasiliano. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 LA GARA – «Sapevamo dell’importanza di questa partita. Qualche volta, ma see abbiamo convinzione in ciò che facciamo succede quello che è successo oggi: vinciamo. Giochiamo un buon calcio e bisogna proseguire su questa linea. Le grandi squadre sono quelle che hanno costanza. Questa stagione facciamo fatica a fare tanti risultati di fila. Ma noi che abbiamo più esperienza dobbiamo prendere per mano la ...

- Napoli 2 - 1: le pagelle bianconere BUFFON 7 Dall'alto della sua esperienza millenaria, dirige i compagni con profonda saggezza. E para pure. Highlander.7 In grande spolvero. Spinge ...Il laterale brasiliano della, è intervenuto ai microfoni di SkySport al termine della gara vinta dai bianconeri contro il Napoli e non nasconde il suo rammarico . Questione di atteggiamento Poi sulla ...Cade il Napoli dopo 7 risultati utili consecutivi: sprecata la ghiotta chance di dare un segnale forte in chiave Champions ...JUVENTUS NAPOLI – Partita da vincere assolutamente ... ESTERNI – Avevamo provato questo atteggiamento, con due esterni sempre larghi, con Danilo centrocampista aggiunto in mezzo a liberare spazi in ...