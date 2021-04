Il registro elettronico Axios sotto attacco hacker | chiesto riscatto in Bitcoin

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ilscolastico è andato fuori uso a causa di un. La piattaforma non funzionava da venerdì notte, ma oggi è scoppiato il caos perché sono riprese in tutta Italia le lezioni in presenza per 6 alunni su 10. «Dati tutelati», assicurano

Leggi anche Hacker all'attacco delMaturità 2021, arriva il curriculum dello studente Si torna in classe, tutte le regole Concorso ordinario, il rischio di escludere i neo ...Axios. Disagi informatici nel giorno del rientro a scuola con le lezioni presenza per circa 5,6 milioni di alunni. Il, andato fuori uso a causa di un attacco hacker, sarà ripristinato e sarà disponibile con tutti i suoi servizi entro la mattina di domani. A comunicarlo è la società Axios, che ...Prime sperimentazioni di screening in Lombardia, Lazio e Alto Adige. Ma il ministero: i test non devono essere un requisito per stare in classe. In Puglia, dad a scelta dei genitori ...Avrebbero chiesto un consistente riscatto in Bitcon gli hacker che hanno prelevato decine di migliaia di file del registro elettronico delle scuole di tutta Italia. L'Axios, la società informatica che ...