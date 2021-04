Fall Guys sta per incontrare Shovel Knight? Mediatonic suggerisce il prossimo crossover (Di mercoledì 7 aprile 2021) Fall Guys, il bizzarro gioco battle royale di Mediatonic, ha riscosso un incredibile successo sin dal suo lancio, che si è rafforzato sempre di più fino a portare Epic Games ad acquisire lo sviluppatore del gioco. Con tutto questo successo, è impossibile non avere eventi crossover e, infatti, Fall Guys si è già unito in alcuni crossover con DOOM, Among Us e Cuphead. Ebbene, sembra che il prossimo crossover arriverà presto. Mediatonic ha lasciato un indizio al riguardo. Un teaser sulla pagina Twitter del gioco allude a una collaborazione con Shovel Knight abbastanza chiaramente. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 aprile 2021), il bizzarro gioco battle royale di, ha riscosso un incredibile successo sin dal suo lancio, che si è rafforzato sempre di più fino a portare Epic Games ad acquisire lo sviluppatore del gioco. Con tutto questo successo, è impossibile non avere eventie, infatti,si è già unito in alcunicon DOOM, Among Us e Cuphead. Ebbene, sembra che ilarriverà presto.ha lasciato un indizio al riguardo. Un teaser sulla pagina Twitter del gioco allude a una collaborazione conabbastanza chiaramente. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #FallGuys: in arrivo il crossover con #ShovelKnight? - IGNitalia : Come suggerito dall'account Twitter ufficiale di #FallGuys, sembra che #ShovelKnight sia il protagonista del prossi… - ErvingYoutube : SOLO LAVA ESCALADORA WIN. FALL GUYS (SOLO CORONAS) - byIvth : RT @Manmighty_idk: @VibinNaoto Ok pero para cuando un fall guys - LampSHL : RT @cauhsensei: consegui passar uma fase do fall guys -

Ultime Notizie dalla rete : Fall Guys Fall Guys: Ultimate Knockout, crossover in arrivo con Shovel Knight? M ediatonic stuzzica i giocatori di Fall Guys: Ultimate Knockout con quello che potrebbe essere l'imminente crossover con Shovel Knight Il bizzarro party battle royale sviluppato da Mediatonic può essere senza dubbio considerato come il ...

Fall Guys Ultimate Knockout: crossover con Shovel Knight all'orizzonte? Fall Guys Ultimate Knockout continua a cavalcare l'onda del successo dopo il lancio avvenuto la scorsa estate. Il battle royale di Mediatonic , team acquisito da Epic Games e appoggiato dal publisher ...

Fall Guys: Ultimate Knockout, crossover in arrivo con Shovel Knight? tuttoteK Fall Guys sta per incontrare Shovel Knight? Mediatonic suggerisce il prossimo crossover Fall Guys, il bizzarro gioco battle royale di Mediatonic, ha riscosso un incredibile successo sin dal suo lancio, che si è rafforzato sempre di più fino a portare Epic Games ad acquisire lo sviluppato ...

Fall Guys: Ultimate Knockout, crossover in arrivo con Shovel Knight? Mediatonic stuzzica i giocatori di Fall Guys: Ultimate Knockout con quello che potrebbe essere l'imminente crossover con Shovel Knight.

M ediatonic stuzzica i giocatori di: Ultimate Knockout con quello che potrebbe essere l'imminente crossover con Shovel Knight Il bizzarro party battle royale sviluppato da Mediatonic può essere senza dubbio considerato come il ...Ultimate Knockout continua a cavalcare l'onda del successo dopo il lancio avvenuto la scorsa estate. Il battle royale di Mediatonic , team acquisito da Epic Games e appoggiato dal publisher ...Fall Guys, il bizzarro gioco battle royale di Mediatonic, ha riscosso un incredibile successo sin dal suo lancio, che si è rafforzato sempre di più fino a portare Epic Games ad acquisire lo sviluppato ...Mediatonic stuzzica i giocatori di Fall Guys: Ultimate Knockout con quello che potrebbe essere l'imminente crossover con Shovel Knight.