Covid | boom di vittime ma calano i positivi attuali Scuole riaperte | ma c’è chi dice no

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Dodici persone sono morte nelle ultime 24 ore causanel Casertano: è quanto certifica il report giornaliero dell’Asl di Caserta. Da inizio pandemia (marzo 2020), sono 990 ledel Coronavirus nella provincia di Caserta. Il report attesta però anche un calo dei: ad oggi sono 7124 le persone contagiate, 117 in meno di ieri, e ciò a causa dell’alto numero di guariti – 301 – di gran lunga superiore ai nuovigiornalieri, che sono 196. Cala, rispetto alla giornata di ieri, anche l’indità, che scende al 10,4% (1844 i tamponi effettuati). Oggi intanto migliaia di alunni didell’infanzia, elementari e prime medie, sono tornati in classe, ma con delle eccezioni; ...

