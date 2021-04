'Con - tatto', un progetto nato da chi, con l'alluvione di Cardoso nel 1996, si vide portare via tutto. O quasi (Di mercoledì 7 aprile 2021) di veronica dati 19 giugno 1996. Una data storica, ma allo stesso tempo tragica che rimarrà, per sempre, nelle memorie degli abitanti di Cardoso, ma non solo. Gennifer Deri e Michele Pardini, ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di mercoledì 7 aprile 2021) di veronica dati 19 giugno. Una data storica, ma allo stesso tempo tragica che rimarrà, per sempre, nelle memorie degli abitanti di, ma non solo. Gennifer Deri e Michele Pardini, ...

Advertising

valy_dale : Un grande applauso all’avvocato che con estremo tatto ha trattato questo argomento... #DenisPipitone - PandArancio : @AnStorti @saulniggez Ha sbagliato un pallonetto difficile eh, poi se il cane lo facesse giocare spesso magari avre… - ellylions : il viscidume di questo mio compagno di corso che ci aveva provato con me quando ero fidanzata e lui era fidanzato..… - cdghietta : RT @Diego__Sabatino: In un altro contesto sociale, con un padrone di casa sgarbato e un ospite impedito, una signora saluta e va via. E in… - arafenix70 : RT @Diego__Sabatino: In un altro contesto sociale, con un padrone di casa sgarbato e un ospite impedito, una signora saluta e va via. E in… -