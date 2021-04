Chiusure Covid | il corteo di ristoratori e baristi ai raggi x della Digos | scatta l' indagine in Procura

Advertising

FratellidItalia : ?? Sulla pandemia si continuano a fare gli stessi errori di sempre ?? Link: - Tg3web : Doveva essere una protesta pacifica, quella organizzata in piazza Montecitorio dai ristoratori di 'Io apro' contro… - CottarelliCPI : Ursula Von der Leyen ha ribadito l'urgenza di rendere operativi i Covid pass entro l'estate. Sottoscrivo in pieno i… - Ale_Maffini : @SimoBenini @Cardocan1 Precisando che: 1)non sono un tifoso delle riaperture ad ogni costo 2) il COVID è reale e uc… - impaziente0 : Tra l’altro scusate l’insistenza, ma “chiusure imposte dal COVID”. Che minchia significa? I DPCM li hanno firmati e… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiusure Covid

Agenzia ANSA

... che lo accusa di 'vedere tutto rosso' e di essere 'ideologico sulle', Speranza risponde a ... Vedi Anche, Sileri: "Dati miglioreranno nelle prossime settimane. Dopo il 30 aprile possibili ...... come forma di indennizzo per lee restrizioni imposte dall'esecutivo nel 2021 per contenere la pandemia. I soggetti che in passato hanno già beneficiato di questo tipo di ristoro ...Bari - COVID: COLDIRETTI PUGLIA, 1 AZIENDA AGRICOLA SU 5 IN CRISI PER STOP RISTORANTI. 07/04/2021. Più di quattro aziende agricole su dieci (40,8%) non hanno ricevuto secondo lIs ...Il segretario generale della Cgil Calabria Angelo Sposato ha rivolto un'invito a un governo di unità regionale ...