Zombie Army 4 su PS5 e Xbox Series X, l’upgrade next gen porta 4K, 60 fps e 120 fps – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 6 aprile 2021) Zombie Army 4: Dead War arriva su PS5 e Xbox Series XS con un upgrade next gen che incrementa risoluzione e frame-rate con caratteristiche diverse.. Zombie Army 4: Dead War si prepara ad assaltare PS5 e Xbox Series XS portando con sé anche un upgrade next gen che incrementa le caratteristiche tecniche aumentando risoluzione e frame-rate, con alcune differenze a seconda delle piattaforme. Prima di tutto, c’è una differenza in termini di periodo di rilascio dell’update: su PS5 è infatti disponibile da oggi, mentre su Xbox Series XS verrà messo a disposizione a partire dall’8 aprile 2021, in base a … Notizie giochi PlayStation 5 L'articolo Zombie ... Leggi su helpmetech (Di martedì 6 aprile 2021)4: Dead War arriva su PS5 eXS con un upgradegen che incrementa risoluzione e frame-rate con caratteristiche diverse..4: Dead War si prepara ad assaltare PS5 eXSndo con sé anche un upgradegen che incrementa le caratteristiche tecniche aumentando risoluzione e frame-rate, con alcune differenze a seconda delle piattaforme. Prima di tutto, c’è una differenza in termini di periodo di rilascio dell’update: su PS5 è infatti disponibile da oggi, mentre suXS verrà messo a disposizione a partire dall’8 aprile 2021, in base a … Notizie giochi PlayStation 5 L'articolo...

Advertising

SirCabelo : @Chief117Br Esse Zombie Army vale a pena o uso do HD ? - Imperator_98 : RT @PlayStationIT: Da oggi puoi scaricare i giochi inclusi con PlayStation Plus nel mese di aprile: il nuovissimo Oddworld: Soulstorm per… - vitor17101583 : RT @pedroxbz: GTA V e Zombie Army 4 no Gamepass.. este é o tweet. - lucaspartan89 : RT @MondoXbox: GTA V, Zombie Army 4 e altri sono in arrivo nel Game Pass - qaentin : RT @MondoXbox: GTA V, Zombie Army 4 e altri sono in arrivo nel Game Pass -