Ue | 70% vaccinati a fine giugno è obiettivo realistico

"Il calcolo viene fatto sulla base delle dosi in consegna e non sulle campagne vaccinali degli Stati membri", ha dichiarato il il portavoce alla Salute della Commissione europea, Stefan de Keersmaecker

Ultime Notizie dalla rete : 70% vaccinati Spagna: Sánchez, obiettivo 25 mln vaccinati entro 19 luglio Il piano del governo, ha affermato Sanchez, è che ci siano 25 milioni di persone immunizzate per la settimana del 19 luglio e 33 milioni (il 70% della popolazione adulta) alla fine di agosto. .

Vaccino, in Campania somministrate 948.403 dosi Sono infine 187.654 i cittadini vaccinati che rientrano nelle categorie 70 - 79 anni, conviventi - caregiver e personale esterno delle strutture sanitarie (143.252 prime dosi e 44.402 seconde dosi, ...

Vaccini: Italia tenta rincorsa, indietro su over 70 Agenzia ANSA il 70% di vaccinati in Ue entro fine giugno è un obiettivo realistico BRUXELLES - "Se prendiamo in considerazione le consegne" di dosi di vaccino "del primo trimestre ... necessarie a raggiungere l'obiettivo molto importante di immunizzare il 70% degli europei adulti", ...

Vaccini, è cambiato poco. L’Italia ancora in coda in Europa Potrebbe essere il vaccino statunitense a dare una vera svolta alla campagna ... Cifre che danno il senso di un ritardo da recuperare e di una corsa contro il tempo in una fascia d’età (70-79 anni) ...

