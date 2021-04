Speranza si arrende! All’Olimpico torna il pubblico per l’Europeo

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 6 aprile 2021) Un primo segnale di cedimento. Il MinistrosiE arriva l’ok alla Federcalcio per la presenza diallo stadio Olimpico in occasione delle partite degli Europei al via l’11 giugno. I chiusuristi in ogni caso non mollano facilmente. Infatti il Ministro ha incaricato i tecnici del Cts di “chiarire i protocolli che consentano di svolgere in sicurezza gli eventi”. Senza la presenza diper le partite allo stadio Olimpico di Roma, la Uefa avrebbe escluso gli stadi italiani dal. “È un ottimo risultato che fa bene al Paese, non solo al calcio” afferma il presidente della Figc, Gabriele Gravina. “In un momento tanto complesso, è stata comunque manifestata chiaramente la volontà di veder confermata la presenza italiana a questo grande evento, dando fiducia alla ...