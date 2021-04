REM requisiti: chi può chiedere il reddito di emergenza (Di martedì 6 aprile 2021) Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, ma stante la rilevanza che sta assumendo in quest’ultimo delicato periodo, giova affrontare nuovamente il tema. Stiamo parlando del cosiddetto reddito di emergenza – detto anche REM – che, grazie agli stanziamenti di cui al decreto Sostegni del Governo Draghi, ha ricevuto una nuova spinta e una proroga di 3 mesi. D’altronde aumenta la platea degli aventi diritto, in considerazione delle gravi e ben note conseguenze sul tessuto socio-economico del paese, prodotte dalla combinazione di pandemia e conseguente lockdown per esigenze di ordine sanitario. Qui di seguito, in particolare, vogliamo rispondere ad una domanda precisa che in molti si fanno, ossia: quali sono esattamente i REM requisiti? ovvero, quali sono i presupposti per poterlo materialmente incassare? Vediamo ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 6 aprile 2021) Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, ma stante la rilevanza che sta assumendo in quest’ultimo delicato periodo, giova affrontare nuovamente il tema. Stiamo parlando del cosiddettodi– detto anche REM – che, grazie agli stanziamenti di cui al decreto Sostegni del Governo Draghi, ha ricevuto una nuova spinta e una proroga di 3 mesi. D’altronde aumenta la platea degli aventi diritto, in considerazione delle gravi e ben note conseguenze sul tessuto socio-economico del paese, prodotte dalla combinazione di pandemia e conseguente lockdown per esigenze di ordine sanitario. Qui di seguito, in particolare, vogliamo rispondere ad una domanda precisa che in molti si fanno, ossia: quali sono esattamente i REM? ovvero, quali sono i presupposti per poterlo materialmente incassare? Vediamo ...

Advertising

INPS_it : @grizzliman83 Se per il rem dovrà rifare domanda. Se per le indennità dipende. Se ha preso tutte le onnicomprensive… - infoitinterno : Reddito di emergenza Inps 2021, ecco i requisiti per il Rem e dove presentare la domanda - MollahSajal : Reddito di emergenza Inps 2021, a chi spetta: ecco i requisiti e dove presentare domanda - Gazzetta del Sud - CgilInca : REm: Dal 7 aprile il via alle domande. Fino al 30 aprile. Per la verifica dei requisiti e la presentazione della do… - infoitinterno : Reddito di emergenza Inps 2021, ecco i requisiti per il Rem e dove presentare la domanda -