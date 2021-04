Per lo studente Patrick Zaki altri 45 giorni di carcere in Egitto (Di martedì 6 aprile 2021) Lo studente è stato arrestato il 7 febbraio 2020 al Cairo Durante l’udienza che si è svolta ieri, i legali di Patrick Zaki hanno chiesto la sostituzione del collegio giudicante. Richiesta che è stata respinta e la Corte d’assise del Cairo ha rinnovato la sua detenzione di altri 45 giorni che il ricercatore egiziano all’Università di Bologna Patrik Zaki dovrà scontare. Intanto gli avvocati hanno fatto sapere che Zaki è “in pessimo stato psicologico” e anche che ieri in aula la polizia ha impedito l’ingresso dei diplomatici stranieri per ragioni che non sono chiare. Zaki, che ha 29 anni, era stato arrestato in circostanze dubbie e la custodia cautelare in Egitto può durare sino a due anni. Il ricercatore, che a Bologna stava seguendo ... Leggi su 361magazine (Di martedì 6 aprile 2021) Loè stato arrestato il 7 febbraio 2020 al Cairo Durante l’udienza che si è svolta ieri, i legali dihanno chiesto la sostituzione del collegio giudicante. Richiesta che è stata respinta e la Corte d’assise del Cairo ha rinnovato la sua detenzione di45che il ricercatore egiziano all’Università di Bologna Patrikdovrà scontare. Intanto gli avvocati hanno fatto sapere cheè “in pessimo stato psicologico” e anche che ieri in aula la polizia ha impedito l’ingresso dei diplomatici stranieri per ragioni che non sono chiare., che ha 29 anni, era stato arrestato in circostanze dubbie e la custodia cautelare inpuò durare sino a due anni. Il ricercatore, che a Bologna stava seguendo ...

Advertising

amnestyitalia : ??Patrick resta in carcere. Lo studente dell’Università di Bologna, dovrà restare in carcere per altri 45 giorni. È… - Agenzia_Ansa : È fissata per oggi al Cairo una nuova udienza sulla custodia cautelare in carcere per Patrick George Zaki, lo stude… - Tg3web : Ancora 45 giorni di carcere per Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna detenuto da più di un… - resio : RT @amnestyitalia: ??Patrick resta in carcere. Lo studente dell’Università di Bologna, dovrà restare in carcere per altri 45 giorni. È stata… - lucabrusc1 : RT @amnestyitalia: ??Patrick resta in carcere. Lo studente dell’Università di Bologna, dovrà restare in carcere per altri 45 giorni. È stata… -