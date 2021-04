Olesya è Denise Pipitone? Barbara d’Urso smentisce la tv russa (o quasi) (Di martedì 6 aprile 2021) Olesya è Denise Pipitone? Sono ore concitate queste in attesa della comparazione del DNA e della notizia relativa all’identità delle due ragazze ma, a quanto pare, è Barbara d’Urso che riesce a dire la sua sulla trasmissione russa che andrà in onda questa sera. In molti si aspettano che la trasmissione questa sera dica la verità su Denise Pipitone e su Olesya ma, a quanto pare, no sarà così. Durante la trasmissione Pomeriggio5 Barbara d’Urso lancia il promo della nuova puntata di “Primo Canale” facendo notare che forse qualcosa non quadra e che stasera non accadrà niente di quanto previsto. Le immagini del promo con Olesya mano nella mano con la sua mamma adottiva hanno riempito il ... Leggi su optimagazine (Di martedì 6 aprile 2021)? Sono ore concitate queste in attesa della comparazione del DNA e della notizia relativa all’identità delle due ragazze ma, a quanto pare, èche riesce a dire la sua sulla trasmissioneche andrà in onda questa sera. In molti si aspettano che la trasmissione questa sera dica la verità sue suma, a quanto pare, no sarà così. Durante la trasmissione Pomeriggio5lancia il promo della nuova puntata di “Primo Canale” facendo notare che forse qualcosa non quadra e che stasera non accadrà niente di quanto previsto. Le immagini del promo conmano nella mano con la sua mamma adottiva hanno riempito il ...

