Nuovo stadio Parma | Krause | «Orgoglioso di questo progetto»

Si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Nuovo stadio del Parma: queste le parole del presidente Krasue Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione del Nuovo stadio del Parma. Come recita il sito ufficiale dei gialloblù, il club ha svelato il concept dell'ambizioso progetto di rinnovamento dello stadio Tardini, fortemente voluto dal Presidente Kyle Krause, con la volontà di consegnare alla città, al Parma Calcio e ai suoi tifosi un impianto di nuova generazione. Il Nuovo Tardini sarà uno stadio innovativo, che pretende di essere esempio di innovazione per i prossimi decenni a venire. Un impianto multifunzionale in grado di essere utilizzato dalla comunità ...

