Liguria, domani la disobbedienza dei ristoratori: “Apriremo a pranzo e a cena”. A Imperia gli ambulanti incontrano il Prefetto (Di martedì 6 aprile 2021) Oggi la manifestazione della rete #ioapro a Roma: “Non è una provocazione ma una questione di sopravvivenza” Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 6 aprile 2021) Oggi la manifestazione della rete #ioapro a Roma: “Non è una provocazione ma una questione di sopravvivenza”

Advertising

ricpuglisi : Quindi anche l'IMU sulla seconda casa non si paga? - ricpuglisi : Caro @GiovanniToti, che è 'sta storia? - AnsaLiguria : Covid: Liguria, domani aprono alcuni ristoranti per protesta. Quelli associati Mio Italia e Horeca dopo manifestazi… - LiguriaNotizie : Domani a Ceriale i funerali della Maestra Ciallella - ansa_liguria : Covid: Liguria, domani aprono alcuni ristoranti per protesta -