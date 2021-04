Il dolore di non essere diventata madre (Di martedì 6 aprile 2021) Ho sempre amato i bambini. Invidiavo le mie amiche che avevano fratelli e sorelle minori. Ho sempre avuto pazienza, ho insegnato ai miei cuginetti ad andare i bicicletta e ad allacciarsi le scarpe, giocavo con loro, stavo attenta che non si facessero male e che non si cacciassero nei guai. Le zie mi adoravano, per loro ero la nipote paziente e affidabile. E stravedevano per me anche i bambini, ci ho sempre saputo fare. Durante gli anni dell’università ho sempre affiancato agli studi il lavoro di babysitter. Pensavo che il destino di diventare madre fosse scritto. Ma non è stato così. Diamo per scontate tante cose nella vita. Io l’ho fatto. Ho dato per scontato che il mio compagno storico, quello che è stato insieme a me per 15 anni, sarebbe diventato il padre dei mei figli. Ci siamo conosciuti negli anni dell’università, e ben presto quella che sembrava solo una storia ... Leggi su dilei (Di martedì 6 aprile 2021) Ho sempre amato i bambini. Invidiavo le mie amiche che avevano fratelli e sorelle minori. Ho sempre avuto pazienza, ho insegnato ai miei cuginetti ad andare i bicicletta e ad allacciarsi le scarpe, giocavo con loro, stavo attenta che non si facessero male e che non si cacciassero nei guai. Le zie mi adoravano, per loro ero la nipote paziente e affidabile. E stravedevano per me anche i bambini, ci ho sempre saputo fare. Durante gli anni dell’università ho sempre affiancato agli studi il lavoro di babysitter. Pensavo che il destino di diventarefosse scritto. Ma non è stato così. Diamo per scontate tante cose nella vita. Io l’ho fatto. Ho dato per scontato che il mio compagno storico, quello che è stato insieme a me per 15 anni, sarebbe diventato il padre dei mei figli. Ci siamo conosciuti negli anni dell’università, e ben presto quella che sembrava solo una storia ...

