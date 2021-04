I leader europei provano a riconquistare Erdo?an (Di martedì 6 aprile 2021) Ursula von der Leyen e Charles Michel sono ad Ankara per tentare la via della distensione con il presidente turco. Ma cercare a tutti i costi di blandire le potenze aggressive e autoritarie potrebbe essere controproducente. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 6 aprile 2021) Ursula von der Leyen e Charles Michel sono ad Ankara per tentare la via della distensione con il presidente turco. Ma cercare a tutti i costi di blandire le potenze aggressive e autoritarie potrebbe essere controproducente. Leggi

Advertising

giomoneta : @icebergfinanza È chiarissimo, Draghi insieme agli altri leader europei avevano promesso ai greci che l'avrebbero p… - federico_bosco : Invece, dopo un’estate in cui i leader europei pensavano già a come celebrare quello che sembrava un facile success… - FFFBot1 : RT @PiazzapulitaLA7: Oggi in tutto il mondo si manifesta per i #FridaysForFuture. 'Molti leader europei dicono di star facendo tutto ciò… - sparviero77 : @Lukyluke311 Esatto. I leader europei importanti (non certo Draghi) dovrebbero porsi come organizzatori di soluzion… - gianlusalva : @Maumol @repubblica Ma scusate quando mai ci sono stati baci e abbracci con la Russia ??? Solo Berlusconi forse uno… -

Ultime Notizie dalla rete : leader europei I leader europei provano a riconquistare Erdoan Il leader turco ha strategicamente bisogno di abbassare i toni con l'Europa considerando che ... Ma esistono anche segnali inviati dagli europei, divisi in merito al comportamento da tenere con il ...

Governo, Doris: 'Draghi leader forte, Italia ha cambiato registro' Quanto al rapporto tra il leader di Fi e il premier Mario Draghi, il banchiere sottolinea: 'Che ... È meno risaputo che Berlusconi incontrò, uno ad uno, 14 Capi di Stato europei per creare il consenso ...

I leader europei provano a riconquistare Erdogan - Pierre Haski Internazionale I leader europei provano a riconquistare Erdogan Il leader turco ha strategicamente bisogno di abbassare i toni con l’Europa considerando che rischia di sviluppare un rapporto conflittuale con gli Stati Uniti. Ma esistono anche segnali inviati dagli ...

Governo, Doris: "Draghi leader forte, Italia ha cambiato registro" (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi? "Un grande banchiere. Ha salvato l'euro ed è stato di guida e riferimento per tutti i banchieri centrali, inclusi i governatori della Fed". Lo afferma il fondato ...

Ilturco ha strategicamente bisogno di abbassare i toni con l'Europa considerando che ... Ma esistono anche segnali inviati dagli, divisi in merito al comportamento da tenere con il ...Quanto al rapporto tra ildi Fi e il premier Mario Draghi, il banchiere sottolinea: 'Che ... È meno risaputo che Berlusconi incontrò, uno ad uno, 14 Capi di Statoper creare il consenso ...Il leader turco ha strategicamente bisogno di abbassare i toni con l’Europa considerando che rischia di sviluppare un rapporto conflittuale con gli Stati Uniti. Ma esistono anche segnali inviati dagli ...(Adnkronos) - Il premier Mario Draghi? "Un grande banchiere. Ha salvato l'euro ed è stato di guida e riferimento per tutti i banchieri centrali, inclusi i governatori della Fed". Lo afferma il fondato ...