Guns N' Roses a Milano il 10 luglio 2022: "Luce in fondo al tunnel" (Di martedì 6 aprile 2021) La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da venerdì 9 aprile alle ore 10 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Il gruppo, nato nel 1985, ha dominato la scena ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 6 aprile 2021) La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da venerdì 9 aprile alle ore 10 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Il gruppo, nato nel 1985, ha dominato la scena ...

Advertising

xgiorgia_dc : E poi leggo dei Guns n'roses a Milano la prossima estate, come posso non continuare a prendere biglietti per i concerti. - shiraznroses : guns n'roses pazzi da legare che organizzano le date del tour ma l'album no eh bastardi - Ary1797 : RT @TicketOneIT: Dopo l’ultima apparizione nel nostro Paese nell'estate del 2018 i Guns N' Roses torneranno in Italia per un nuovo attesiss… - thats_giulia : Buongiorno a voi e alle nuove date 2022 dei Guns n’Roses ?? - RadioFrecciaOf : Guns N'Roses: ufficiale una sola data in Italia a San Siro nel 2022 #radiofreccianotizie @gunsnroses #GNR… -