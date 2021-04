Grave lutto per Benedetta Rossi: il triste annuncio della cuoca e del marito Marco sui social (Di martedì 6 aprile 2021) Benedetta Rossi colpita da un Grave lutto in famiglia. Il triste annuncio arriva dal suo seguitissimo profilo Instagram, da cui poco tempo fa aveva preso un po’ le distanze per la necessità di ritrovare un po’ di privacy e poter stare sola con suo marito. “Ormai mi conoscete, sapete come sono fatta, condivido con voi la mia quotidianità, le mie gioie, le mie paure, la mia vita con Marco e Cloud. È stato un anno molto impegnativo un po’ per tutti e anche per me. Ho lavorato tanto, non mi sono tirata indietro di fronte a nuove responsabilità, ho attraversato momenti difficili, ho messo tutta me stessa in quello che dovevo portare a termine e sono arrivate tante bellissime e inaspettate soddisfazioni”, aveva scritto la cuoca, che ha poi ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 aprile 2021)colpita da unin famiglia. Ilarriva dal suo seguitissimo profilo Instagram, da cui poco tempo fa aveva preso un po’ le distanze per la necessità di ritrovare un po’ di privacy e poter stare sola con suo. “Ormai mi conoscete, sapete come sono fatta, condivido con voi la mia quotidianità, le mie gioie, le mie paure, la mia vita cone Cloud. È stato un anno molto impegnativo un po’ per tutti e anche per me. Ho lavorato tanto, non mi sono tirata indietro di fronte a nuove responsabilità, ho attraversato momenti difficili, ho messo tutta me stessa in quello che dovevo portare a termine e sono arrivate tante bellissime e inaspettate soddisfazioni”, aveva scritto la, che ha poi ...

