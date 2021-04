Dopo il festival di Sanremo arrivano album e libro di Gio Evan (Di martedì 6 aprile 2021) Milano. Gio Evan, all’anagrafe Giovanni Giancaspro, è un artista poliedrico, scrittore e poeta, filosofo, umorista, performer, cantautore e artista di strada. Dopo il suo primo libro “Il florilegio passato” del 2008, tra il 2014 e il 2016 ha pubblicato i libri “La bella maniera”, “Teorema di un salto, ragionatissime poesie metafisiche” e “Passa a sorprendermi”, oltre a scrivere e dirigere l’opera “Oh issa, salvo per un cielo”. Nel 2017 esce il libro “Capita a volte che ti penso sempre”; a gennaio 2018 pubblica il nuovo singolo “Pane in cassetta”, a marzo il nuovo libro “Ormai tra noi è tutto infinito” e il 17 aprile “Biglietto di solo ritorno”, il doppio album di esordio. Dopo un periodo di assenza torna sulle scene con il nuovo romanzo “Cento cuori dentro” e ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 6 aprile 2021) Milano. Gio, all’anagrafe Giovanni Giancaspro, è un artista poliedrico, scrittore e poeta, filosofo, umorista, performer, cantautore e artista di strada.il suo primo“Il florilegio passato” del 2008, tra il 2014 e il 2016 ha pubblicato i libri “La bella maniera”, “Teorema di un salto, ragionatissime poesie metafisiche” e “Passa a sorprendermi”, oltre a scrivere e dirigere l’opera “Oh issa, salvo per un cielo”. Nel 2017 esce il“Capita a volte che ti penso sempre”; a gennaio 2018 pubblica il nuovo singolo “Pane in cassetta”, a marzo il nuovo“Ormai tra noi è tutto infinito” e il 17 aprile “Biglietto di solo ritorno”, il doppiodi esordio.un periodo di assenza torna sulle scene con il nuovo romanzo “Cento cuori dentro” e ...

