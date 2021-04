De Zerbi | “I nazionali non giocheranno domani Infortunati? Non recuperiamo nessuno”

(Di martedì 6 aprile 2021) Alla vigilia della gara contro l’Inter, ha parlato in conferenza stampa Roberto De, che ha affrontato i temi del match contro la prima della classe. Queste le sue parole: “Noi, sui giocatori rientrati dallee a contatto con dei positivi, abbiamo fatto una scelta punto e basta, senza sapere se qualcun altro potesse accordarsi alla nostra posizione. Lo abbiamo fatto considerando tutto, non solo il calcio ma anche quello che ci sta attorno da più di un anno.continueremo su questa linea. Locatelli, Muldur e Ferrari non ci saranno con l’Inter, rientreranno quando scadranno i giorni necessari per poterli reintegrarli. Loro sono negativi e potrebbero giocare ma abbiamo fatto una scelta e continuiamo dunque su questa linea”. Sugli infortuni: “Nonrispetto alla gara ...

... valevole per la 28esima giornata di Serie A, Roberto Decontinuerà a fare a meno dei giocatori rientrati dalle, nonostante il tampone negativo. Non saranno quindi in campo Locatelli, ...Non torna indietro. Questione di coscienza e coerenza. Roberto Denon muta idea, a maggior ragione dopo le recenti notizie di altri giocatori reduci dallerisultati positivi a tamponi successivi. Neanche domani con l'Inter il Sassuolo schiererà i ...Se ha una qualità, Roberto De Zerbi, è la coerenza, e allora anche nel recupero con l’Inter terrà fuori gli azzurri, per precauzione, perchè entrati in contatto con i positivi in Lituania, sempre più ...L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato della situazione dei suoi calciatori ... terminata 2-2, i calciatori della nazionale italiana per evitare un possibile focolaio all’interno del ...