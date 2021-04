Conte “Grande impegno miei governi in politica estera” (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Trovo palesemente fuorviante riassumere tutte le iniziative di politica estera poste in essere dai due governi da me presieduti con l’immagine di un’Italietta che finalmente si risveglia dalla sbornia nichilista, sovranista e anti-occidentale di questi ultimi tre anni”. Lo scrive l’ex premier Giuseppe Conte in una lunga lettera pubblicata dal quotidiano La Stampa, in risposta a un editoriale del direttore Massimo Giannini, dal titolo “Italia e Libia. Un atlante occidentale”. “Da alcune settimane – scrive Conte – sono impegnato nel compito di rifondare il Movimento5Stelle, in modo da rilanciarne la carica innovativa e renderlo pienamente idoneo a interpretare una nuova stagione politica. Anche per questa ragione sto evitando di rilasciare dichiarazioni e di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Trovo palesemente fuorviante riassumere tutte le iniziative diposte in essere dai dueda me presieduti con l’immagine di un’Italietta che finalmente si risveglia dalla sbornia nichilista, sovranista e anti-occidentale di questi ultimi tre anni”. Lo scrive l’ex premier Giuseppein una lunga lettera pubblicata dal quotidiano La Stampa, in risposta a un editoriale del direttore Massimo Giannini, dal titolo “Italia e Libia. Un atlante occidentale”. “Da alcune settimane – scrive– sono impegnato nel compito di rifondare il Movimento5Stelle, in modo da rilanciarne la carica innovativa e renderlo pienamente idoneo a interpretare una nuova stagione. Anche per questa ragione sto evitando di rilasciare dichiarazioni e di ...

Libia: Conte, tornerei a Bengasi da Haftar Roma, 06 apr 09:30 - (Agenzia Nova) - L'ex premier italiano, Giuseppe Conte, in un suo intervento su "La Stampa" risponde all'editoriale del direttore, Massimo Giannini, pubblicato il giorno di Pasqua ...

