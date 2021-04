Amazon, l’ammissione: “Nostri autisti fanno pipì nelle bottiglie per fare in fretta” (Di martedì 6 aprile 2021) Washington, 6 apr – Prima le accuse, poi la ritrattazione e infine, l’ammissione: Amazon cede alle proteste e ammette che i suoi autisti sono spesso costretti a fare la pipì in una bottiglia per non togliere tempo alle consegne. Amazon, le repliche alle accuse sugli autisti Le accuse ad Amazon, il colosso dell’e-commerce fondato da Jeff Bezos, sono partite da un deputato del partito democratico negli Usa. E gli è toccato ammettere, al fine, che molto spesso i suoi autisti, pur di fare in fretta nella consegna delle merci, sono costretti a urinare dentro le bottiglie per non togliere tempo al lavoro. Inizialmente, però, la società di Bezos aveva respinto categoricamente le accuse in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 aprile 2021) Washington, 6 apr – Prima le accuse, poi la ritrattazione e infine,cede alle proteste e ammette che i suoisono spesso costretti alain una bottiglia per non togliere tempo alle consegne., le repliche alle accuse sugliLe accuse ad, il colosso dell’e-commerce fondato da Jeff Bezos, sono partite da un deputato del partito democratico negli Usa. E gli è toccato ammettere, al fine, che molto spesso i suoi, pur diinnella consegna delle merci, sono costretti a urinare dentro leper non togliere tempo al lavoro. Inizialmente, però, la società di Bezos aveva respinto categoricamente le accuse in ...

