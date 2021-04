Viaggi all’estero, la nuova stretta fino a fine aprile (Di lunedì 5 aprile 2021) Viaggi all’estero, stretta confermata fino al 30 aprile anche per chi torna da Paesi Ue. Le regole. Dopo il caso dei Viaggi all’estero per Pasqua e l’ordinanza all’ultimo minuto per scoraggiare gli spostamenti internazionali, il governo proroga la stretta fino al 30 aprile, inasprendo così le regole per quanto riguarda i Viaggi fuori dai confini nazionali. Viaggi all’estero, la stretta fino al prossimo 30 aprile Con l’ordinanza del 2 aprile, il ministro della Salute Roberto Speranza ha prorogato fino al 30 aprile le restrizioni per quanto riguarda i ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 5 aprile 2021)confermataal 30anche per chi torna da Paesi Ue. Le regole. Dopo il caso deiper Pasqua e l’ordinanza all’ultimo minuto per scoraggiare gli spostamenti internazionali, il governo proroga laal 30, inasprendo così le regole per quanto riguarda ifuori dai confini nazionali., laal prossimo 30Con l’ordinanza del 2, il ministro della Salute Roberto Speranza ha prorogatoal 30le restrizioni per quanto riguarda i ...

