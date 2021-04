Vaccini in tilt a Tor Vergata: arrivano le scuse dell'ospedale la nonnina centenaria riceve la dose a casa (Di lunedì 5 aprile 2021) Poi la denuncia del nipote Andrea a Leggo. Oggi, la buona notizia: la figlia della signora Trieste questa mattina ha ricevuto una telefonata di scuse della direzione dell'ospedale. I dirigenti al ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 aprile 2021) Poi la denuncia del nipote Andrea a Leggo. Oggi, la buona notizia: la figliaa signora Trieste questa mattina ha ricevuto una telefonata dia direzione. I dirigenti al ...

