Paolini-Ahn in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Wta Bogotà 2021

(Di lunedì 5 aprile 2021) Jasminesfida Kristie Ahn al primo turno del Wta di. La giocatrice azzurra debutta nel main draw colombiano contro l’americana. Una chance importante per la toscana di spingersi fino alle fasi finali del torneo in Sud America, essendo accreditata della sesta testa di serie. La sfida è in programma nella giornata di lunedì 5 aprile, dalle ore 17:00 italiane. La copertura televisiva del torneo è affidata a Supertennis (224 di Sky e 64 del digitale) con ladisponibile sul sito ed, eventualmente, sulla pagina Facebook dell’emittente citata. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti durante il torneo sudamericano. SportFace.

