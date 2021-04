“Lacrime di Fuoco” | il nuovo brano di Lily | l’intervista

(Di lunedì 5 aprile 2021) “Voglio che il mondo non dimentichi che per ogni canzone che parla d’amore c’è sempre qualcuno che l’ascolta, che non sa come fare ad esprimere l’affetto che prova” Dal 26 marzo è disponibile in rotazione radiofonica “di” (BIT Records), ildi Federica Giglio, in arte. Il singolo è disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 19 marzo. Parliamo tutti d’amore, ascoltiamo canzoni, guardiamo film, leggiamo libri che celelegami indissolubili e sentimenti antichi: e poi? E poi non possiamo fare a meno di ferire chi amiamo. “di”,di, è una canzone che parla d’amore nella sua totalità, andando oltre la pura accezione romantica ed ...

"Voglio che il mondo non dimentichi che per ogni canzone che parla d'amore c'è sempre qualcuno che l'ascolta, che non sa come fare ad esprimere l'affetto che prova" Dal 26 marzo è disponibile in ...