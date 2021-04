La lite inizia con Alfredo che prende a calci l’auto del padre. Finisce con il figlio che va a morire in camera sua (Di lunedì 5 aprile 2021) A Senigallia, in provincia di Ancona, una lite familiare è degenerata in dramma: un 72enne ha sparato al figlio 27enne uccidendolo (Getty Images)Ennesima, inaccettabile tragedia familiare: al culmine di una lite un uomo di 72 anni ha impugnato un’arma e ha poi ha sparato al figlio 27enne, Alfredo Pasquini, uccidendolo. Il dramma familiare si è consumato in una villetta isolata alla periferia di Senigallia, in provincia di Ancona. Il ragazzo, pur gravemente ferito, con le ultime forze è riuscito ad allertare i soccorsi ma quando gli operatori sanitati del 118 sono arrivati sul posto, per il giovane non c’era nulla più da fare tanto che l’eliambulanza, che si era levata in volo per soccorrerlo, è stata fatta rientrata dalla centrale operativa. I militari dell’Arma stanno verificando se l’arma era ... Leggi su formatonews (Di lunedì 5 aprile 2021) A Senigallia, in provincia di Ancona, unafamiliare è degenerata in dramma: un 72enne ha sparato al27enne uccidendolo (Getty Images)Ennesima, inaccettabile tragedia familiare: al culmine di unaun uomo di 72 anni ha impugnato un’arma e ha poi ha sparato al27enne,Pasquini, uccidendolo. Il dramma familiare si è consumato in una villetta isolata alla periferia di Senigallia, in provincia di Ancona. Il ragazzo, pur gravemente ferito, con le ultime forze è riuscito ad allertare i soccorsi ma quando gli operatori sanitati del 118 sono arrivati sul posto, per il giovane non c’era nulla più da fare tanto che l’eliambulanza, che si era levata in volo per soccorrerlo, è stata fatta rientrata dalla centrale operativa. I militari dell’Arma stanno verificando se l’arma era ...

