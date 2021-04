Isola: Elisa Isoardi perde al televoto flash con Cerioli (Di martedì 6 aprile 2021) Elisa Isoardi contro Andrea Cerioli al televoto perde e deve lasciare la Palapa Alle 23.39 la conduttrice Ilary Blasi ha chiuso il televoto flash tra Andrea Cerioli e Elisa Isoardi durante la settima puntata dell’Isola dei Famosi che è andata in onda lunedì 5 aprile. Poi il verdetto del televoto: “Il pubblico ha deciso che il naufrago che deve lasciare immediatamente la Palapa è Elisa Isoardi”, dice Ilary Blasi. A sorpresa Elisa Isoardi ha perso al televoto flash contro Andrea Cerioli. La conduttrice tv è stata così costretta a lasciare la Palapa, ma prima la ex ... Leggi su 361magazine (Di martedì 6 aprile 2021)contro Andreaale deve lasciare la Palapa Alle 23.39 la conduttrice Ilary Blasi ha chiuso iltra Andreadurante la settima puntata dell’dei Famosi che è andata in onda lunedì 5 aprile. Poi il verdetto del: “Il pubblico ha deciso che il naufrago che deve lasciare immediatamente la Palapa è”, dice Ilary Blasi. A sorpresaha perso alcontro Andrea. La conduttrice tv è stata così costretta a lasciare la Palapa, ma prima la ex ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Aperto il televoto flash: chi volete salvare tra Andrea e Elisa? #Isola - IsolaDeiFamosi : Ma che faccia ha fatto Elisa? ?? #Isola ??? - DMVIP_60 : Mi dispiace per Valentina ma nessuno mi può toccare Fariba per questo ho deciso di diventare un Elisa Isohard Stan??? #isola #mellos #prelemi - obsessedeligreg : RT @fabvsnouis: MA IN CHE SENSO ELISA ELIMINATA #isola - maybe_elisa : Team Elisa o meno, la precedente relazione della Isoardi pesa su di lei e una grossa fetta di pubblico non riesce a… -