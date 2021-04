Curling, Mondiali maschili Calgary 2021: risultati e classifiche con l’Italia (Di martedì 6 aprile 2021) I risultati e le classifiche dei Mondiali 2021 di Curling maschile che si svolgeranno a Calgary, in Canada. Si comincia venerdì 2 aprile con i match del Round Robin, che dureranno fino a venerdì 9. Presente anche l’Italia, Sabato 10 al via le semifinali, mentre domenica 11 si concluderà la manifestazione con le finali che assegneranno le medaglie. IL REGOLAMENTO DEL TORNEO I risultati E LE classifiche ROUND ROBIN Venerdì 2 aprile dalle 17 – Russia-Olanda 8-5 Corea del Sud-Italia 1-7 Norvegia-Danimarca 7-6 Scozia-Canada 6-9 dalle 22 – Germania-Giappone 5-8 Cina-Stati Uniti 4-5 Svezia-Svizzera 7-8 Corea del Sud-Russia 3-9 dalle 3 – Danimarca-Scozia 2-7 Giappone-Canada 5-8 Cina-Italia 4-7 Olanda-Norvegia 4-7 Sabato 3 aprile dalle 17 – ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Ie ledeidimaschile che si svolgeranno a, in Canada. Si comincia venerdì 2 aprile con i match del Round Robin, che dureranno fino a venerdì 9. Presente anche, Sabato 10 al via le semifinali, mentre domenica 11 si concluderà la manifestazione con le finali che assegneranno le medaglie. IL REGOLAMENTO DEL TORNEO IE LEROUND ROBIN Venerdì 2 aprile dalle 17 – Russia-Olanda 8-5 Corea del Sud-Italia 1-7 Norvegia-Danimarca 7-6 Scozia-Canada 6-9 dalle 22 – Germania-Giappone 5-8 Cina-Stati Uniti 4-5 Svezia-Svizzera 7-8 Corea del Sud-Russia 3-9 dalle 3 – Danimarca-Scozia 2-7 Giappone-Canada 5-8 Cina-Italia 4-7 Olanda-Norvegia 4-7 Sabato 3 aprile dalle 17 – ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Italia-Svizzera 2-2 Mondiali curling in DIRETTA: la situazione torna in parità dopo il settimo end - #Italia-… - zazoomblog : LIVE Italia-Svizzera 1-0 Mondiali curling in DIRETTA: prodezza di Retornaz l’Italia si accontenta del punto e cede… - zazoomblog : LIVE – Italia-Svizzera 1-0: curling Mondiali maschili Calgary 2021 in DIRETTA - #Italia-Svizzera #curling… - fenomenogabry : RT @neveitalia: Dominio con la Germania, ko con il Giappone: per l'Italcurling tutto ancora aperto ai Mondiali #5Aprile - neveitaliasport : RT @neveitalia: Dominio con la Germania, ko con il Giappone: per l'Italcurling tutto ancora aperto ai Mondiali #5Aprile -