Covid. In Iran la quarta ondata oltre 13 mila contagi in 24 ore (Di lunedì 5 aprile 2021) La quarta ondata si sta facendo sentire in 88 aree del paese considerate a massimo livello di rischio. 100 sono arancioni Leggi su rainews (Di lunedì 5 aprile 2021) Lasi sta facendo sentire in 88 aree del paese considerate a massimo livello di rischio. 100 sono arancioni

Ultime Notizie dalla rete : Covid Iran Covid, nuova mutazione scoperta in Giappone In Iran, con l'inizio di una quarta ondata di contagi, Teheran ed alcune città vicine sono diventate 'zone ad altissimo rischio Covid'. Leggi notizie correlate ? "Variante inglese più potente e ...

Covid, Norvegia supplica migranti di non andare in vacanza nei paesi d'origine ... che al momento conta un tasso d'infezione da Covid superiore alla Norvegia. Tra le altre destinazioni, oltre al Pakistan, anche Somalia, Iraq, Iran e Afghanistan. Inoltre, l'80% dei migranti testati ...

Covid: in Iran la quarta ondata, Teheran zona alto rischio - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid. In Iran la quarta ondata oltre 13 mila contagi in 24 ore 100 sono arancioni Coronavirus. In Brasile, 600 morti in 24 ore. Quasi 100mila i casi di contagio in Iran Covid-19, Nuova Zelanda: Auckland di nuovo in lockdown per un solo contagio Condividi 05 ...

Covid, nuova mutazione scoperta in Giappone Una nuova mutazione del coronavirus capace di ridurre l’efficacia dei vaccini è stata segnalata in un ospedale a Tokyo. La variante è stata rilevata in 10 dei 14 pazienti esaminati a marzo. Inoltre, 1 ...

