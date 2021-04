Converse | collaborazione con Kim Jones

(Di lunedì 5 aprile 2021) Kim, direttore creativo di Dior Men e di Fendi per la linea donna e la collezione haute couture, in questi giorni ha dato vita ad unaconper un’esclusiva sneakers, che verrà rilasciata l’8 aprile! Insieme a, celebre casa di moda statunitense fondata ad inizio secolo, Kim, famoso designer inglese, ha dato vita ad una sneakers dalle linee particolari e dallo stile streetwear Articolo completo: dal blog SoloDonna

X Kim Jones è disponibile ufficialmente dall'8 aprile sul sito del brand e presso alcuni ... Per quanto riguarda invece il brand americano, con questasi va ad ampliare il suo ...Abbiamo già visto, per esempio, Adidas con Beyoncé econ Elettra Lamborghini . ... Lil Nas X comunque, sembra aver preso bene il polverone innalzato da questa 'diabolica', ...Kim Jones, direttore creativo di Dior Men e di Fendi per la linea donna e la collezione haute couture, in questi giorni ha dato vita ad una collaborazione con Converse per un’esclusiva sneakers, che ...Prima che lo streetwear avesse un nome, c’era Slam Jam: un hub underground fondato fuori dalla griglia della moda, a Ferrara. Dal 1989, Slam Jam ha unito le sottoculture di tutto il mondo che la ...