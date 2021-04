Volley | semifinali Playoff Superlega | i risultati di gara 3

(Di domenica 4 aprile 2021) Lagiunge nella fase calda dei, quella che comprende le ultime gare per l’accesso alla finale Scudetto. Nel weekend è stata infatti disputata la terzadelle cinque giocabili per questa fase; scopriamo quindi insieme idi3 delledi2 aveva visto trionfare Perugia su un campo e Civitanova su un altro con due situazioni ben diverse. I Block Devils infatti hanno accolto Monza con due vittorie in tasca su due; Civitanova invece, dopo aver perso la prima, ha reagito conquistando2 contro Trentino e portando il punteggio generale in parità. LedeiCucine Lube Civitanova-Itas Trentino – ...

Advertising

pilloledivolley : Playoff semifinali gara 3: Perugia è la prima finalista! Gli umbri superano 3-0 Monza e chiudono 3-0 anche la serie… - zazoomblog : LIVE Perugia-Monza 25-19 16-14 gara-3 semifinali Playoff Superlega 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA - #Perugia-Mo… - zazoomblog : LIVE Perugia-Monza 14-9 gara-3 semifinali Playoff Superlega 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA - #Perugia-Monza… - zazoomblog : LIVE Civitanova-Trento 1-1 (25-27; 25-22; 20-16) gara-3 semifinali Playoff Superlega 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRE… - zazoomblog : LIVE Civitanova-Trento 2-1 (25-27; 25-22; 25-17; 1-0) gara-3 semifinali Playoff Superlega 2021 volley: PUNTEGGIO in… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley semifinali

... chi volerà in semifinale? DIRETTA PERUGIA MONZA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di Perugia Monza , attesa gara 3 delleplayoff della Superlega di...... GARA 3 QUARTI PLAY OFF Monza Chieri, in diretta dall'Arena di Monza, è la partita di... dove in palio vi è l'ultimo pass che vale lescudetto . Già qualificate Conegliano , Scandicci ...Volley, Playoff Superlega 2021: Perugia è in finale per il terzo anno consecutivo. Battuta Monza in tre set in gara-3 ...La Cucine Lube Civitanova batte l'Itas Trentino in gara-3 delle semifinali dei Playoff Scudetto Superlega 2020/2021 ...