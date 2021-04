Valerio Massimo Manfredi sta meglio | convalescenza a casa

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 4 aprile 2021) Lo scrittorestae dopo l’intossicazione da monossido di carbonio avvenuta nella suaa Roma a febbraio, ora sta trascorrendo lanella sua abitazione nel Modenese. Lo scrive il Resto del Carlino spiegando che le condizioni dello scrittore sono migliorate anche dopo una terapia in una camera iperbarica a Grosseto. Nell’articolo si ricorda che è in uscita il libro dello scrittore, in cui ha immaginato come può aver trascorso il figlio di Dio i 35 giorni tra la resurrezione e la sua ascensione al cielo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.