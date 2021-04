Tommaso Stanzani: “Mi hanno eliminato, ma sono strafelice” (Di domenica 4 aprile 2021) Tommaso Stanzani è stato eliminato ieri sera da Amici di Maria De Filippi ed oggi ha avuto la possibilità di riappropriarsi del suo profilo Instagram, che ha usato per salutare i follower e ringraziare i professionisti. “Ciao ragazzi, sono uscito, ma sono veramente felice perché ho ricevuto moltissimi messaggi bellissimi sia su Instagram sia su WhatsApp, sia da persone che conosco, che da persone che non conosco. Ho fatto un percorso stupendo ed ho lavorato con dei professionisti. ringrazio tutti i professionisti e la maestra Celentano. sono davvero strafelice, non posso essere triste”. L’eliminazione di Tommaso Stanzani ha indignato i fan della trasmissione, dato che vedevano in Tommaso un ipotetico vincitore del ... Leggi su biccy (Di domenica 4 aprile 2021)è statoieri sera da Amici di Maria De Filippi ed oggi ha avuto la possibilità di riappropriarsi del suo profilo Instagram, che ha usato per salutare i follower e ringraziare i professionisti. “Ciao ragazzi,uscito, maveramente felice perché ho ricevuto moltissimi messaggi bellissimi sia su Instagram sia su WhatsApp, sia da persone che conosco, che da persone che non conosco. Ho fatto un percorso stupendo ed ho lavorato con dei professionisti. ringrazio tutti i professionisti e la maestra Celentano.davvero, non posso essere triste”. L’eliminazione diha indignato i fan della trasmissione, dato che vedevano inun ipotetico vincitore del ...

