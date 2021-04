Spezia, Verde: «Il gol in rovesciata? Reina è venuto a complimentarsi» (Di domenica 4 aprile 2021) Daniele Verde ieri ha messo a segno uno dei gol più belli della Serie A: ecco le dichiarazioni dell’attaccante esterno dello Spezia Daniele Verde, ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato la gioia per il gol in rovesciata contro la Lazio. Le sue dichiarazioni. rovesciata – «Conosco bene Fares e ho pensato che andarci di testa era impossibile, ho provato un gesto che tento spesso in allenamento. Il momento più bello è stato quando Reina è venuto da me a complimentarsi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 aprile 2021) Danieleieri ha messo a segno uno dei gol più belli della Serie A: ecco le dichiarazioni dell’attaccante esterno delloDaniele, ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato la gioia per il gol incontro la Lazio. Le sue dichiarazioni.– «Conosco bene Fares e ho pensato che andarci di testa era impossibile, ho provato un gesto che tento spesso in allenamento. Il momento più bello è stato quandoda me a». Leggi su Calcionews24.com

