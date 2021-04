Pordenone-Entella (lunedì 5 aprile, ore 12:30): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 4 aprile 2021) Anticipo e lunch match della trentaduesima giornata di Serie B con il Pordenone di Tesser che proverà a scrollarsi la crisi di dosso affrontando l’Entella ultimo in classifica. Ennesima sconfitta per i ramarri, travolti dal Brescia e sempre più vicini alla zona retrocessione. Due soli punti totalizzati nelle ultime 8 partite per i friulani, che in questo InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 4 aprile 2021) Anticipo e lunch match della trentaduesima giornata di Serie B con ildi Tesser che proverà a scrollarsi la crisi di dosso affrontando l’ultimo in classifica. Ennesima sconfitta per i ramarri, travolti dal Brescia e sempre più vicini alla zona retrocessione. Due soli punti totalizzati nelle ultime 8 partite per i friulani, che in questo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Pordenone-Entella (lunedì 5 aprile, ore 12:30): formazioni, quote, - Pronosticos_pre : Pordenone vs Entella ?[No bet] ?2021-04-05 ? - GIUSPEDU : RT @DiMarzio: #Pordenone, esonerato #Tesser e squadra affidata a #Domizzi (ex giocatore @sscnapoli e @Udinese_1896), allenatore della Prima… - psb_original : Entella, Chiosa: 'Col Pordenone serve solo vincere. La gara col Monza ci dà consapevolezza' #SerieB - V_Entella : ?? #Chiosa: “La prestazione con il #Monza è stata buona, adesso dobbiamo provare a battere il #Pordenone”… -