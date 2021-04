Papa Francesco chiede pace e vaccini, "con il Covid uno scandalo le guerre" (Di domenica 4 aprile 2021) AGI - pace e vaccini: è questa l'invocazione di Papa Francesco nel messaggio Urbi et Orbi in occasione della Pasqua. La comunità internazionale, ha esortato il Pontefice, si adoperi per colmare i ritardi accumulati nella distribuzione dei vaccini contro il coronavirus e, nel nome di un vero e proprio "internazionalismo dei vaccini", ne garantisca la distribuzione a tutti, soprattutto ai deboli ai fragili e ai poveri. Lo scandalo delle guerre "La pandemia è ancora in pieno corso; la crisi sociale ed economica è molto pesante, specialmente per i più poveri; malgrado questo - ed è scandaloso - non cessano i conflitti armati e si rafforzano gli arsenali militari", ha denunciato il Pontefice, "e questo è lo scandalo di ... Leggi su agi (Di domenica 4 aprile 2021) AGI -: è questa l'invocazione dinel messaggio Urbi et Orbi in occasione della Pasqua. La comunità internazionale, ha esortato il Pontefice, si adoperi per colmare i ritardi accumulati nella distribuzione deicontro il coronavirus e, nel nome di un vero e proprio "internazionalismo dei", ne garantisca la distribuzione a tutti, soprattutto ai deboli ai fragili e ai poveri. Lodelle"La pandemia è ancora in pieno corso; la crisi sociale ed economica è molto pesante, specialmente per i più poveri; malgrado questo - ed èso - non cessano i conflitti armati e si rafforzano gli arsenali militari", ha denunciato il Pontefice, "e questo è lodi ...

