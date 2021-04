Monza | i convocati per il Pescara Torna Boateng

(Di domenica 4 aprile 2021) Domaniin campo la Serie B per la giornata di Pasquetta. Il, dopo il pareggio con la Virtus Entella, cerca il riscatto con il. Brocchi si gioca addirittura la panchina. Per l’occasione, il tecnico ritrova Lamanna, Armellino e, ma perde Donati, per un problema al ginocchio riportato nella sfida di venerdì contro l’Entella. Di seguito l’elenco dei: PORTIERI: Di Gregorio, Lamanna, SommarivaDIFENSORI: Bettella, Carlos Augusto, Paletta, Pirola, Sampirisi, ScagliaCENTOCAMPISTI: Arrmellino, Barillà, Barberis, Colpani, D’Alessandro, D’Errico, Frattesi, Magli, ScozzarellaATTACCANTI:, Colferai, Diaw, Maric, Ricci. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

