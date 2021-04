Mezz'ora per un tiro: per la Champions serve un Milan più aggressivo (Di domenica 4 aprile 2021) Stefano Pioli non è il tipo che cerca scuse. E dopo il pari con la Samp ha usato due parole semplici e chiare, in riferimento al suo Milan: "approccio sbagliato". Ritmo basso, poca aggressività, ... Leggi su gazzetta (Di domenica 4 aprile 2021) Stefano Pioli non è il tipo che cerca scuse. E dopo il pari con la Samp ha usato due parole semplici e chiare, in riferimento al suo: "approccio sbagliato". Ritmo basso, poca aggressività, ...

Advertising

dchinellato : Nicolò Melli @NikMelli titolare stasera per Dallas a Washington in un quintetto molto europeo con Luka Doncic e Bob… - EyaHarrabi4 : @margheloveslou_ mai piangendo per mezz’ora - Katia_conlak : Passato mezz’ora a eliminare tutte le foto di buona Pasqua che mi hanno inviato i boomer della mia famiglia ???????? - Anfitrite_s : @Air_Wizard È una cosa semplicissima ma ho riso per mezz'ora.???? - svnflowhar : i miei nonni abitano al piano di sotto del mio e hanno già iniziato a cucinare, quindi ora camera mia odora di cipo… -