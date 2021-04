LIVE Moto3, GP Doha in DIRETTA: bandiera verde! Inizia il warm-up (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DELLA MOTO2 13.40 bandiera verde! Inizia il warm-up del GP di Doha per la Moto3! 13.38 Attenzione a Jaume Masià, autore della pole e pronto per il bis dopo la vittoria di domenica scorsa. 13.36 Sono 27 i gradi dell’aria, un po’ meno rispetto agli ultimi giorni. 13.34 Andrea Migno (Snipers), sesto in classifica dopo la Q2, è il migliore degli italiani. L’italiano cerca una rivincita dopo settimana scorsa. 13.31 La classifica del Mondiale: 1 Jaume MASIA KTM SPA 25 2 Pedro ACOSTA KTM SPA 20 3 Darryn BINDER Honda RSA 16 4 Sergio GARCIA GASGAS SPA 13 5 Gabriel RODRIGO Honda ARG 11 6 ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGORNARE LALADELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.00 LADELLA MOTO2 13.40il-up del GP diper la! 13.38 Attenzione a Jaume Masià, autore della pole e pronto per il bis dopo la vittoria di domenica scorsa. 13.36 Sono 27 i gradi dell’aria, un po’ meno rispetto agli ultimi giorni. 13.34 Andrea Migno (Snipers), sesto in classifica dopo la Q2, è il migliore degli italiani. L’italiano cerca una rivincita dopo settimana scorsa. 13.31 La classifica del Mondiale: 1 Jaume MASIA KTM SPA 25 2 Pedro ACOSTA KTM SPA 20 3 Darryn BINDER Honda RSA 16 4 Sergio GARCIA GASGAS SPA 13 5 Gabriel RODRIGO Honda ARG 11 6 ...

