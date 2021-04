LIVE Giro delle Fiandre 2021 in DIRETTA: tante cadute in gruppo, Trentin e Colbrelli restano davanti (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO SPALLATA VERGAERDE A FEDOROV: SQUALIFICATI COL VAR! La startlist – I favoriti – Gli italiani al via – Il percorso IL BORSINO DEI FAVORITI DEL Giro delle Fiandre 14.53 Ora momento fondamentale: Vecchio Kwaremont e Paterberg. 14.51 Sempre nelle prime posizioni del gruppo il nostro Sonny Colbrelli. 14.49 Rientra in gruppo Alaphilippe. tante energie sprecate per il campione del mondo. 14.48 Kristoff è rimasto staccato dopo la caduta. 14.46 Due uomini della Alpecin-Fenix sono rimasti a terra. 14.44 Caduta generale in gruppo, si è distrutto il plotone. Anche Julian Alaphilippe dietro. 14.41 Prosegue l’azione dei fuggitivi. Da dietro Kragh Andersen è sotto i 2? di ritardo, ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO SPALLATA VERGAERDE A FEDOROV: SQUALIFICATI COL VAR! La startlist – I favoriti – Gli italiani al via – Il percorso IL BORSINO DEI FAVORITI DEL14.53 Ora momento fondamentale: Vecchio Kwaremont e Paterberg. 14.51 Sempre nelle prime posizioni delil nostro Sonny. 14.49 Rientra inAlaphilippe.energie sprecate per il campione del mondo. 14.48 Kristoff è rimasto staccato dopo la caduta. 14.46 Due uomini della Alpecin-Fenix sono rimasti a terra. 14.44 Caduta generale in, si è distrutto il plotone. Anche Julian Alaphilippe dietro. 14.41 Prosegue l’azione dei fuggitivi. Da dietro Kragh Andersen è sotto i 2? di ritardo, ...

