LIVE Giro delle Fiandre 2021 in DIRETTA: gruppo che si avvicina ai fuggitivi. Bene Trentin (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO SPALLATA VERGAERDE A FEDOROV: SQUALIFICATI COL VAR! La startlist – I favoriti – Gli italiani al via – Il percorso IL BORSINO DEI FAVORITI DEL Giro delle Fiandre 14.39 Ora si muovono corridori di LIVEllo: attacca Soren Kragh Andersen! 14.37 Ora velocità altissima per la Jumbo-Visma, gruppo allungato. Oltre 60km/h. 14.35 Il prossimo è l'undicesimo muro: Kanarieberg. 14.33 Ora è una fase di stallo in gruppo, ma è la quiete prima della tempesta. 14.31 Sempre molto attivo in testa al gruppo Matteo Trentin: l'Italia punta sul capitano della UAE Emirates. 14.29 Bruttissima caduta per Nils Eekhoff (Team DSM). 14.28 Al comando restano Jelle Wallays (Cofidis), Stefan Bissegger (Ef ...

