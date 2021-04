Letta e Conte a confronto sul web (Di domenica 4 aprile 2021) AGI - Enrico Letta e Giuseppe Conte, i due leader politici con il compito di rilanciare il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle e strutturare l'alleanza in previsione delle prossime elezioni amministrative per scegliere i sindaci di tante città tra cui Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna. Per Letta è un ritorno nel PD, nel 2015 presentò le dimissioni da deputato alla Camera e non rinnovò la tessera; per Conte, invece, è la prima volta da leader di un movimento politico, provenendo direttamente dalla Presidenza del Consiglio. Due novità sullo scenario della politica italiana sulle quali abbiamo misurato il sentiment - l'analisi in tempo reale delle reazioni ed emozioni degli utenti inerenti un qualsiasi evento, locale o globale - dell'opinione pubblica, e analizzato le conversazioni online con gli algoritmi ... Leggi su agi (Di domenica 4 aprile 2021) AGI - Enricoe Giuseppe, i due leader politici con il compito di rilanciare il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle e strutturare l'alleanza in previsione delle prossime elezioni amministrative per scegliere i sindaci di tante città tra cui Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna. Perè un ritorno nel PD, nel 2015 presentò le dimissioni da deputato alla Camera e non rinnovò la tessera; per, invece, è la prima volta da leader di un movimento politico, provenendo direttamente dalla Presidenza del Consiglio. Due novità sullo scenario della politica italiana sulle quali abbiamo misurato il sentiment - l'analisi in tempo reale delle reazioni ed emozioni degli utenti inerenti un qualsiasi evento, locale o globale - dell'opinione pubblica, e analizzato le conversazioni online con gli algoritmi ...

Advertising

fattoquotidiano : In una settimana Mario Draghi ha perso l’1,7 per cento in gradimento, mentre il suo governo segna un calo di fiduci… - fattoquotidiano : APRILE DECISIVO PER I GIALLOROSA Ora i due rifondatori devono correre. Hanno poco, pochissimo tempo Giuseppe Conte… - CarloCalenda : Come ho spiegato molte e molte volte non mi ritiro se si candidano Zingaretti, Gualtieri, Sassoli, Gentiloni, Letta… - paolovarsi1 : SCENARIO/ Così Letta & Conte preparano il cortocircuito del governo - MMastrantuono : RT @salvini_giacomo: Enrico Letta stamani ha incontrato al Nazareno Matteo Renzi, colui che lo aveva deposto con un “Enrico stai sereno!”,… -