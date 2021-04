Francesco De Gregori | il «Principe» compie 70 anni

Leggi su vanityfair

(Di domenica 4 aprile 2021) I suoi primi settant’anni Francesco De Gregori, il «principe» della musica italiana, il poeta entrato nei cuori di almeno due generazioni di amatori, ha scelto di viverli nell’assoluta discrezione e nell’attesa di ricominciare al più presto a esibirsi dal vivo. Per lui, d’altronde, divorare i palchi non è mai stato solo un lavoro, ma una vocazione, qualcosa che gli bruciava dentro fin da quando imbracciò la chitarra e iniziò timidamente e esibirsi in pubblico sotto la spinta del fratello Luigi. Figlio di un bibliotecario e di un’insegnante di lettere, De Gregori si lascia subito trasportare dall’energia prorompente del Folkstudio che, tra gli altri, gli farà subito conoscere artisti come Ernesto Bassignano e Antonello Venditti, con il quale, Covid permettendo, dovrebbe esibirsi all’Olimpico in un concerto-evento previsto il 17 luglio.